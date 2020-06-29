Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokratik, çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokratik, çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
29.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Bu düzenlemeyi inşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sonraki toplantıyı Kabine'nin ikinci yılını tamamlamış olarak yapacaklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin yeni yönetim sistemindeki ikinci yılı vesilesiyle kapsamlı bir değerlendirmeyi sonraki Kabine toplantısının ardından yapacağını açıkladı.

Türkiye ve dünyada devam eden Covid-19 pandemisinin Kabine toplantısının öncelikli gündemini oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Amacımız vaka sayısını da, vefat sayısını da sıfıra en yakın veya sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Normalleşme takvimi çerçevesinde birkaç alan dışında tüm sektörlerde hizmet ve üretim süreçlerinin önünü açtık" diye konuştu.

Salgın döneminde verilen desteklerden bahseden Erdoğan, "Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren işletmeler yeniden çalışmaya baladı. Ekonomik faaliyetlerde adım adım Mart ayındaki seviyeye yaklaştığımızı görüyoruz. Milletimize ve özellikle reel sektöre verdiğimiz destekleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde devreye alacağımız bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarın, 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfasında açıklanacak. Hak sahiplerine yeni işleri şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz"

Sosyal Koruma Kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yapıldığını, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liraya yakın bir kaynağı milletin hizmetine sunduklarının altını çizen Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların bu imkandan faydalanma süresini bir ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantıları olarak iş fesih sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de bir ay daha devam edecektir" dedi.

Gençlere yeni ve güçlü fırsatlar sağlamak, gelişimlerini ve hayata katılımlarını desteklemek için sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısını açıklayan Erdoğan, "STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar gönüllülükten iletişime, spordan kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır. Proje başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığımızın internet sitesi üzerinden 1 Temmuz'dan itibaren başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Son dönemde korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birinin de Irak olduğunu, Türkmenler başta olmak üzere Iraklılara yönelik bir yardım paketinin yarın yola çıkacağını açıklayan Erdoğan, bu pakette maskeden tuluma, solunum cihazından ilaca kadar salgın döneminde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme olduğunun altını çizdi.

"Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacak"

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa coğrafyasında salgının önemli ölçüde kontrol altına alındığını belirten Erdoğan, Güney ve Kuzey Amerika ile Asya'da salgının tüm hızı ile sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "Salgının sürmesi ülke olarak bizim önümüzü görmemizi de zorlaştırıyor. Buna rağmen içerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir. Sağlık alanındaki alt yapımızın ve genel sağlık sigortası sistemimizin gücü zaten tartışılmazdır. En zorlu şartlarda dahi pek çok sektörde çarkları döndürmeye devam ettirmemiz, üretim gücümüzü de dünyaya ispatlamıştır. Ayrıca güvenlik alanında attığımız adımlar, bölgesel ve küresel bir güç olma kararlılığımızın altının dolu olduğunu göstermiştir. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları konularda Türkiye kendi kendine yeterli olmanın ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi. Yılın ilk 5 ayında organize sanayi bölgelerimizde 520 yeni fabrikanın faaliyete geçmesi dahi başlı başına bir iftihar vesilesidir. Özel sektörün talep ettiği 110 bin yeni istihdamı öngören 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi de bir diğer önemli göstergedir. Özellikle önümüzde potansiyelimizi en üst düzeyde kullanabileceğimiz, hedeflerimize hızla ilerleyebileceğimiz bir yol olduğuna inanıyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz"

Son 7 yılda Türkiye'ye yapılan saldırıları hatırlatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'ye ve özellikle Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı, Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli olmuştur" dedi.

Erdoğan, barolarla ilgili yeni düzenleme ve gösterilen tepkilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğumuzu söylemimize rağmen hep toptancı bir reddiye ve düşmanlık duvarı ile karılaşıyoruz. Bırakınız adım atılmasını, tartışılmasına dahi tahammül gösterilmeyen konuların hepsi ülkemizin çözüm bekleyen kronik sorunlarıdır. Demokrasiye aykırı, hakkaniyete aykırı, dünyadaki örneklerine aykırı, milletimizin beklentilerine aykırı uygulamaların sürmesini istemenin adı siyaset de, hak arayışı da değildir. Sayıca az olmalarına rağmen sistemin zaaflarından fayda ile köşeleri tutmuş, menfaatperestliklerini ideolojik söylemlerin ardına gizleyen bir kesimin ülkenin önünü daha fazla tıkamasına göz yummayacağız. Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatlerini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz. Bu tartışmaların son örneklerinden birini genel olarak meslek örgütleri, özellikle de barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak yürütme olarak bizim, hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclisin asli görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Bu düzenlemeyi inşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz."

"Milletimin tüm fertlerini her türlü sapkınlığı sergileyenlere tavır almaya davet ediyorum"

Birilerinin sinsice milli ve manevi değerlere saldırdığını kaydeden Erdoğan, insanlık tarihi boyunca lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, özellikle genç dimağların zehirlendiğini söyledi. Erdoğan, "İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum. Türkiye, güvenliğine ve ekonomisine yönelik tuzaklar yanında milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce sahiptir. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi bu tür sapkınlıkların yol açacağı sosyal ve beşeri felaketlerden muhafaza eylemesini niyaz ediyorum" dedi.

"Öncü veriler ekonominin güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor"

Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'luk büyüme performansının Türkiye ekonomisinin ve gücünün en büyük ispatı olduğunu belirten Erdoğan, "Üstelik, ilk çeyreğe dahil olan Mart ayının ikinci yarısını salgın tedbirleri sebebiyle büyük ölçüde kaybettiğimiz halde bu neticeye ulaştık. Mayıs ayında başlayan normalleşme takvimini Haziran ayında büyük ölçüde tamamladık. Haziran ayı ile ilgili öncü veriler ekonomimin güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Haziran ayı sektörel güven endekslerinde yüzde 9 ile yüzde 33 arasında bir artış görülüyor. Tüketici Güven Endeksi bu ay yüzde 5,2 artış ile son 14 ayın zirvesine çıktı. Reel Kesim Güven Endeksi de yüzde 15,7 artış ile 92,6 seviyelerine ulaştı. Ekonomik Güven Endeksi'nde ise Mayıs ayına göre yüzde 19 gibi büyük bir sıçrama yaşadık. İmalat sanayi kapasite kullanım oranında 3,4 puanlık artış ile yüzde 66'lara gelindi. Ekonomik performansın en önemli göstergelerinden biri olan OSB'lerdeki elektrik kullanımı bu ay yüzde 26 arttı. Yurt dışından da sevindirici haberler geliyor, Türk ürünlerine talepteki artık gözle görülür bir hal aldı. Haziran ayının ilk üç haftasında ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi. Turizm sezonunun en azından bir kısmını kurtarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Yakında bu alanda da sevindirici haberler bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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