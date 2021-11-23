Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemeli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemeli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title