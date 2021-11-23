Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemeli."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemeli."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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