Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye, güvenliğe ve refaha belli toplumların sahip bulunduğu,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye, güvenliğe ve refaha belli toplumların sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur.
01.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye, güvenliğe ve refaha belli toplumların sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur."
Kaynak: AA