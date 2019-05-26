Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtım filmini izlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti

Kaynak: AA