Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtım filmini izlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtım filmini izlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti

Kaynak: AA
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