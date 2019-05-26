Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtım filmini izlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtım filmini izlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti
Kaynak: AA
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti