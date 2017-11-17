Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi Olarak Muhalefete İhtiyacımız Var"

-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Lafa gelince kendi dönemindeki açıkların sebebini erken yaşta emekliliğe bağlar ama bu zatın bizzat kendisi, dikkat edin ortaokul öğrencisi oğlundan, daha bir yaşına değmemiş torununa kadar tüm yakınlarını 'Erken emekli olsunlar' diye sigortalı göstermekten geri dönmemiştir. Bunları biliyorsunuz, belgelerle hep açıklandı. Basiretsizliği ve kötü yönetimiyle SSK'yı batırmış olan bu zatın şimdi de başında bulunduğu partisini aynı akıbete uğratmasından doğrusu endişe ediyorum. Çünkü demokrasi olarak muhalefete ihtiyacımız var."