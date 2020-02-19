19.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir"

Kaynak: AA