Cumhurbaşkanı Erdoğan, Delice Belediyesini ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Delice Belediyesini ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Delice Belediyesini ziyaret etti.
Belediyeye gelişinde Başkan Turgut Özdem tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve milletvekilleri de eşlik etti.