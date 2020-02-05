Cumhurbaşkanı Erdoğan, Delice Belediyesini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Delice Belediyesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Delice Belediyesini ziyaret etti.

05.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Delice Belediyesini ziyaret etti

, Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeye gelişinde Başkan Turgut Özdem tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve milletvekilleri de eşlik etti.

Kaynak: AA
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