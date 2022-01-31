Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir"

AA, Mesut Tankulu - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title