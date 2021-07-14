Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Değerlerini bilmeyen nesiller tıpkı avuçladığımız su gibi elimizden akıp gitmeye mahkumdur"
AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya