Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önüne mutlaka geçilmelidir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önüne mutlaka geçilmelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.

09.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Erdoğan'ın konuşması

Aile fotoğrafı çekimi

- Cumhurbaşkanı , Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önüne mutlaka geçilmelidir"
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