Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önüne mutlaka geçilmelidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.
09.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Aile fotoğrafı çekimi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Kaynak: AA