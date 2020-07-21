Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yurt içinde 2 bin 652 operasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yurt içinde 2 bin 652 operasyon yürüterek, 635 teröristi etkisiz hale getirdik ve 5 eylemi engelledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yurt içinde 2 bin 652 operasyon yürüterek, 635 teröristi etkisiz hale getirdik ve 5 eylemi engelledik. Hamdolsun, 2017 yılbaşından bugüne kadar ülkemizde DEAŞ tarafından tek bir eylem dahi gerçekleştirilememiştir" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA