24.10.2019 22:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DEAŞ'lılar) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz."

Kaynak: AA