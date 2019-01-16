Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dayton Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Şart"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır.
Kaynak: AA