Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti

– G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti

– G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.


Kaynak: DHA
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