Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti
– G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
– G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri
10:52 AYM Başkanı Arslan: Kavala'nın Gezi'ye katılması ve desteklemesi tek başına suçlu olduğunu göstermez