07.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası insan olan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla velhasıl şu anda 82-83 milyonuyla yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven bir davayız biz."

Kaynak: AA