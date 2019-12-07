Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası insan olan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası insan olan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası insan olan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla velhasıl şu anda 82-83 milyonuyla yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven bir davayız biz."

07.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davası insan olan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla velhasıl şu anda 82-83 milyonuyla yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven bir davayız biz."

Kaynak: AA
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