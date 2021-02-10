Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbelerin gölgesinde hazırlanan anayasaların yol açtığı sorunların ülkemize ağır maliyetleri olmuştur"

Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için İngilizlerin kullandığı sistem gündeme geldi

Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti

İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa için tüm partilere çağrıda bulundu: Gelin yıl içerisinde çalışmaları tamamlayalım

-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'na gelişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...