Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih...
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.
04.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da) Darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır."
Kaynak: AA