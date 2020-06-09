Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe heveslilerini, terör örgütü sevicilerini hüsrana uğratmaya devam...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
09.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:20
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
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Kaynak: AA