Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Tutulmaz ve Belediye Başkanı Alan'a tebrik mesajı gönderdi.
21.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Tutulmaz ve Belediye Başkanı Alan'a tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a tebrik mesajı gönderdi.
(İlker Turak/İHA)
Kaynak: İHA