Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, 30 Agˆustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, Türk milletine bu zaferi armagˆan eden Kurtulus¸ Savas¸ı'nın Bas¸komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨ ve ordunun tu¨m mensuplarını rahmetle, tazimle, s¸u¨kranla yad etti, s¸ehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Agˆustos ayındaki zaferler zincirinin son halkasının, Tu¨rk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılıgˆının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malazgirt'le bas¸layan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mu¨cadelemizin asla bitmeyecegˆini, en zor do¨nemimizde 7 du¨vele kars¸ı verdigˆimiz C¸anakkale Savas¸ı ile ilan etmis¸tik. 30 Agˆustos Zaferi, bu kararlılıgˆımızın yeni bir s¸ahlanıs¸a do¨nu¨s¸mesinin adıdır. Tu¨rk milleti, 15 Temmuz'da, emperyalist heveslere kars¸ı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha du¨nyaya go¨stermis¸tir. Tarihimizin her do¨neminde oldugˆu gibi bugu¨n de kendimizle birlikte umudunu bize bagˆlamıs¸ tu¨m mazlumlar ve magˆdurlar ic¸in mu¨cadele ediyoruz."

"Yeni bas¸arıların es¸igˆinde bulundugˆumuza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yu¨ce go¨nu¨llu¨lu¨ğün Türkiye'nin zaafı degˆil, tam tersine en bu¨yu¨k gu¨c¸ kaynagˆı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tu¨rkiye'nin 2023 hedeflerine ulas¸ması, bizimle birlikte tu¨m cogˆrafyamızın gelecegˆine yo¨n verecektir. Digˆer zaferlerimiz gibi, 30 Agˆustos da bize, s¸artlar ne kadar zor olursa olsun bas¸arıya ulas¸ma konusunda o¨nu¨mu¨zde daima ac¸ık bir yol bulundugˆuna is¸aret etmektedir. Gec¸tigˆimiz 16 yılda u¨lkemizin kat ettigˆi mesafe, bize bunun mu¨mku¨n oldugˆunu go¨stermis¸tir. Bugu¨n de yeni zaferlerin, yeni bas¸arıların es¸igˆinde bulundugˆumuza inanıyorum. Tu¨rkiye'ye ve Tu¨rk milletine gu¨venenlerle birlikte mutlaka bu mu¨cadeleyi de kazanacagˆız. Bu vesileyle bir kez daha, s¸ehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Agˆustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."