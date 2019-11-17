Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

17.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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