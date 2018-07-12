Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldırım'a Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de bulunduğu sırada, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamanın tamamlanmasının ardından Binali Yıldırım'ı telefonla aradı. Erdoğan'ın, TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'a yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi. Erdoğan, Yıldırım'a TBMM Başkanı seçilmesinin akabinde bir tebrik telgrafı da göndermişti. - ANKARA