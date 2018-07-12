Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldırım'a Tebrik Telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de bulunduğu sırada, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamanın tamamlanmasının ardından Yıldırım'ı telefonla aradı.
Erdoğan'ın, TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'a yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'a, TBMM Başkanı seçilmesinin akabinde tebrik telgrafı da göndermişti.