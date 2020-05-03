Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımına devam eden 2 bin yataklı hastaneye ilişkin son dakika paylaşımı geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımına devam eden 2 bin yataklı hastaneye ilişkin son dakika paylaşımı geldi. Hastanelerle ilgili yapım çalışmalarının yer aldığı bir videoda paylaşan Erdoğan, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız." dedi.

Kaynak: DHA