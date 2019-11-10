Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeşil bir Türkiye için" destek çağrısı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeşil bir Türkiye için" destek çağrısı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" yarın 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

10.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" yarın 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

Erdoğan, hesabından, "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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