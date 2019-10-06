Cumhurbaşkanı erdoğan'dan yerlikaya ve imamoğlu'na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan yerlikaya ve imamoğlu'na tebrik telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

06.10.2019 10:55
Cumhurbaşkanı erdoğan'dan yerlikaya ve imamoğlu'na tebrik telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

Kaynak: DHA
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