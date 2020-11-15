Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı Açıklaması

15.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin, en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin, en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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