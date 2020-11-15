Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi camiye ilişkin açıklama
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi camiye ilişkin açıklama

15.11.2020 23:24 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:29
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi camiye ilişkin açıklama

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Erdoğan, tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan paylaşımında "Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerine yer verdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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