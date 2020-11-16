Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Vaniköy Camii'ne ilişkin paylaşım
16.11.2020 01:38 | Son Güncelleme: 16.11.2020 01:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yangın çıkan ve alevler içerisinde kalan Vaniköy Camii'ne ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yangın çıkan ve alevler içerisinde kalan Vaniköy Camii'ne ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabında yaptığı paylaşımda,
"Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı