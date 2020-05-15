Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da, terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
15.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da, terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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