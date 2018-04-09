Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van Büyükşehir Belediyesine Övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanına geldi. Havaalanında, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayolu ile alana geldi. Alanda coşkulu ve kalabalık bir kitle ile karşılanan Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Van Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmasında Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden söz ederek yeni projelerin de müjdesini verdi. Sulama projeleriyle 337 bin dekar araziye bereket kattıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van şehir merkezi ile Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçelerinin içme suyu sıkıntılarının çözüldüğünü belirterek Erciş ilçe merkezi ile TOKİ konutlarına, Kocapınar ve Çelebibağı beldelerine kaliteli içme suyunun getirildiğini kaydetti.

"Van'da bin kilometre yol yapıldı"

"Devletimiz tarafından görevden alınan Belediye Başkanlarının yerine getirilen Vali ve Kaymakamların çok maharetli ve çok daha vizyonlu olduklarını" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah Van'ı daha da kalkındıracağız. Biz, demokrasiye elbette saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine de göz yumamayız. Bunun için sizlere hizmet etmek yerine bölücü terör örgütünün kulu, kölesi haline gelmiş olan belediye başkanlarını görevlerinden alıp, yerlerine Kaymakamlarımızı, Valilerimizi görevlendirdik. Gördüğüm kadarıyla görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız diğerlerinden çok daha maharetli, çok daha projeci, çok daha vizyoner belediye başkanları çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında 452 trilyonun 138 trilyonuyla yatırım yapmışken, Valimizin riyasetinde 642 trilyon lira bütçe ile 369 trilyon lira yatırım yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan asfalt toplamı bin kilometreyi bularak, önceki yılın iki katına çıktı" diye konuştu.

"Van'a atık su tesisi"

Belediye tarafından caddeler ve sokakların yenilendiğini, okulların onarıldığını, gençleri üniversiteye ve hayata hazırlayacak eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Şimdi de belediyemiz, doğrudan Van Gölü'ne boşaltıldığı için ciddi bir çevre kirliliği sebebi olan atık suları arıtacak bir tesisi inşallah bu yıl şehrimize kazandırıyor" dedi.

"Van'a gereken desteği vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katı atıkların da işlenerek enerjiye dönüştürülmesine imkan sağlayacak bir projenin de bu yıl hayata geçirileceğini dile getirerek, Van'a yakışır bir şehir meydanı kurmak için kamulaştırma dahil tüm hazırlıkların devam ettiğini, bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının geçen ay alındığını, kamuya ait binaların yıkımına başlandığını kaydetti. Proje tamamlandığında Van'ın şanına yakışır bir meydana kavuşacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre yolu, şehir stadyumu, hafif raylı sistem gibi konuları da 2019'da seçilecek yeni belediye başkanının projelendirip, süratle hayata geçireceğini söyledi.

Partisinin kongresine katılmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havaalanında Vali Murat Zorluoğlu tarafından çini tabak hediye edildi. - VAN