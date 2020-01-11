Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı

11.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Umman Sultanı Kabus bin Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umman'ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Umman halkına başsağlığı dileklerini de iletti.

Kaynak: AA