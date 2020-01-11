Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı yayımladı.

11.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı için taziye mesajı

, bugün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Arapça Twitter hesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında, Umman halkına başsağlığı dileklerinde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Umman'ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum"

Kaynak: DHA
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