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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı paylaşımı

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Türkiye, genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımı yaptı.

Erdoğan'ın paylaşımında yer alan bilgilerde "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" başlığı ile "2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesini, genç işgücüne katılma oranının yüzde 46 düzeyine yükseltilmesini, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerimizin oranının yüzde 20 düzeyine düşürülmesini hedefliyoruz." denildi.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı paylaşımı - Haberler
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