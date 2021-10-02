Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelge - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin genelge

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na (2021-2023) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na (2021-2023) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede Türkiye'nin genç nüfus yoğunluğu açısından çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir potansiyeli ve genç nüfustan kaynaklanan imkanlar bakımından demografik fırsat penceresinde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almalarının önem arz ettiği kaydedilen genelgede, dünya ekonomilerindeki yapısal sorunların, iş gücü piyasalarının yapısı ve son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını gibi olumsuzluklar sebebiyle küresel büyümenin kırılgan bir yapı sergilediğine işaret edildi.

Genelgede bu konjonktürde ülke adına bir fırsat alanı oluşturulabilmesi için büyümenin sürdürülebilir ve kapsayıcı olması, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli iş gücünün oluşturulması, kayıt dışılığın azaltılması ve iş gücü piyasasında yerel ve sektörel ihtiyaçlar karşılanırken değişen, gelişen ekonomik ve sosyal şartların dikkate alınmasının önemli olduğu vurgulandı.

"Güçlü ve etkin istihdam stratejilerinin belirlenmesi gerekiyor"

Türkiye ekonomisinde yaşanan ilerleme ve gelişmelerin, iş gücü piyasasında istihdamın ve iş gücü verimliliğinin artmasını sağladığı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin yüksek gelir düzeyine sahip ekonomiler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için iş gücü piyasasının etkinliğini daha fazla artırmak, bu piyasada kırılgan bir yapı sergileyen gençleri özel, orta ve uzun vadeli politikalarla desteklemek, nitelikli iş gücü yetiştirerek bu iş gücünün üretimde yer almasını sağlamak ve istihdam oranları ile iş gücü verimliliğini daha da yükseltmek amacıyla güçlü ve etkin istihdam stratejilerinin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemlerin uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, Ekonomi Reformları Eylem Planı'nın 'İstihdam' üst başlığı altında yer alan ilgili tedbir doğrultusunda iş gücü piyasasının ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri dikkate alınarak, gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, mevcut ve gelecekteki iş gücü piyasasına katılımları için geniş beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmeleri amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde hazırlanan 'Ulusal Genç istihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)', Bakanlığın resmi internet adresinde (www. csgb. gov. tr) yayımlanacaktır. "

Genelgede Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanmasının gereği de vurgulandı.

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelge - Haberler
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