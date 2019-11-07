Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki
Macaristan'a ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker selamına soruşturma başlatan UEFA'yı eleştirdi ve "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur" dedi.
Macaristan'a ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker selamına soruşturma başlatan UEFA'yı eleştirdi ve "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur" dedi.