Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki

Macaristan'a ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker selamına soruşturma başlatan UEFA'yı eleştirdi ve "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur" dedi.

07.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki

Macaristan'a ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker selamına soruşturma başlatan UEFA'yı eleştirdi ve "Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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