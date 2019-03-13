Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter Paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan, videonun da yer aldığı paylaşımında, "25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA