Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

07.01.2021 22:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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