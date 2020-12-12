Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı

12.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:08

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı

İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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