Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı
12.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:08
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı