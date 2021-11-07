Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a tepki: Milletvekilliğine de son verilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a tepki: Milletvekilliğine de son verilmeli

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına ilişkin sözlerine, "Yenilir, yutulur bir şey değildir. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen, AK Parti Genişletilmiş 3'üncü Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı'na telefonla katıldı. Gönlünün bu toplantıyı yüz yüze yapmayı arzu ettiğini belirten Erdoğan, cumartesi günü Batman'ı ziyaret ettiğini ve muhteşem programlar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli. 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Dün Batman'da ben bu heyecanı, bu coşkuyu gördüm, daha önce Diyarbakır'da gördüm. Bütün bunlarla beraber şu anda gittiğim her yerde bu heyecanı, coşkuyu görüyorum. Özellikle hanım kardeşlerimin gayretleri birçok şeyi değiştirecektir. Bundan dolayı ben sizin gayretlerinizi çok önemsiyorum ve bu yaptığınız toplantı sebebiyle de sizleri kutluyorum. Çalışmanızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Haber : Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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