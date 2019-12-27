Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"ni test ettiğini belirterek, "İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız." mesajını paylaştı.

27.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"ni test ettiğini belirterek, "İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yerli SUV aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptığı videoya yer veren Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili'ni test ettik. İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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