Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur.

27.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yerli SUV aracın yanında katılımcılara el salladığı fotoğrafa yer veren Erdoğan, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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