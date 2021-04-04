Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, ölümünün 24'üncü yılında andı.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, ölümünün 24'üncü yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24'üncü yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Türkeş'in üzerinde 'Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin' yazan fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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