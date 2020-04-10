Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı Açıklaması
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dayanışmayı perçinleyeceğini belirterek, "Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız.

10.04.2020 22:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dayanışmayı perçinleyeceğini belirterek, "Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, "Türk Konseyi Zirvesi koronavirüse karşı dayanışmamızı perçinleyecektir." başlığıyla verilen metinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu görüşleri yer aldı:

"Tüm insanlık olarak şu an görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türkiye olarak, virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdik. Son 17 yılda sağlık alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde hamdolsun salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık.

Sağlık malzemelerinin üretimi ve tedariki konusunda ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra tüm imkanlarımızı zorlayarak kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz.

Salgının etkisiyle, aynı zamanda küresel çapta bir sosyoekonomik krizle de karşı karşıyayız. Ulaştırma, gümrük, sınır geçişleri gibi alanlarda pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi, tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir.

Gelişmeler, Hazar Geçişli Orta Koridor'un güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ulaştırma koridorunda temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesini teminen somut adımlar atmak için iş birliğimizi yoğunlaştırmamız gerekmektedir.

Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu taşımacılığını, Orta Asya'ya uzatabiliriz. Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek, günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle bir taraftan mücadelemizi sürdürürken, diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız."

Öte yandan, paylaşımda Türk Keneşi'ne ilişkin bilgiler de yer aldı. "2009 yılında kurulan konsey, kapsayıcılık bakımından dünyanın çatı kuruluşu niteliğinde." denilen paylaşımda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın nüfusları da belirtildi.

Ayrıca Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminde Türk Cumhuriyetlerin payının yüzde 3,20 olduğu kaydedilerek, Türkiye'nin Türk Keneşi ülkelerle dış ticaret hacminin 391,193 milyon dolar, Türk Keneşi'nin dünya ile toplam dış ticaret hacminin yüzde 1,45 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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