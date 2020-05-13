CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkçe konuşacağız" dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA