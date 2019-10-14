Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'i arayarak tebrik etti.

14.10.2019 22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'i arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, kendisine görevinde başarılar diledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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