Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'e tebrik

14.10.2019 22:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'i arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, kendisine görevinde başarılar diledi.

(İHA)

Kaynak: İHA