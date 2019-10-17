Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile varılan anlaşmayı duyurduğu sosyal medya iletisine Cumhurbaşkanı Erdoğan yorum yaparak yanıt verdi. Trump'ın 'milyonlarca hayat kurtulacak' mesajına Erdoğan, 'terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat' kurtarılacak diye cevap verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile varılan anlaşmayı duyurduğu sosyal medya iletisine Cumhurbaşkanı Erdoğan yorum yaparak yanıt verdi. Trump'ın 'milyonlarca hayat kurtulacak' mesajına Erdoğan, 'terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat' kurtarılacak diye cevap verdi.
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