Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a, gönderdiği mektupta "Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup
29.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a, gönderdiği mektupta "Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a gönderdiği mektupta, "Sayın Başkan, Değerli Dostum, Küresel ölçekte bir kriz oluşturmuş olan Covid-19 salgınının ülkelerimizde ve dünyamızda yol açtığı sınamalara karşı sizinle sürdürmekte olduğumuz iş birliğine büyük önem atfettiğimi biliyorsunuz. Covid-19'u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle mücadeleden edindiğimiz dersler ve geliştirdiğimiz yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyorum.

Bu çerçevede ABD'deki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdirle izliyor, aldığınız tedbirler sayesinde vak'a sayılarında aşağı yönlü bir eğilim elde ederek normalleşme yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Amerikan halkının bu dönemde de gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz.

Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Nitekim, daha önce ihracatına izin verdiğimiz malzemelere ilaveten, bu defa da Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla, Amerikan halkının acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımı bugün ABD'ye gönderiyoruz. Gönderdiğimiz bu mütevazi yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mektupta devamla;

"Değerli Dostum, salgın sonrası süreçte de bu iş birliğimizin devam etmesinin ve başta uluslararası ekonominin yeniden sağlığına kavuşturulması olmak üzere, küresel düzenin gerektirdiği reform ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde de yakın eş güdüm ve ortaklık içinde hareket etmemizin son derece önemli ve yararlı olacağına inanıyorum. Bu konudaki fikir ve önerilerimizi en kısa sürede karşılıklı olarak paylaşabilmeyi ümit ediyorum. Aynı şekilde, salgın vesilesiyle daha da güçlenen ve çeşitlenen iş birliğimizin oluşturduğu olumlu ortamdan, Türk-Amerikan ikili ilişkilerini her alanda ilerletmek ve başta 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olmak üzere, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde hayata geçirmek için de istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Nitekim, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umuyorum ki, önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da, salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubun son kısmında ise "Bu vesileyle, ABD'de Covid-19'dan ötürü hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başta onların yakınları olmak üzere, dost ve müttefik Amerikan halkına, ülkem ve Milletim adına taziyelerimi yineliyor; birlikte başarıyla sonlandıracağımız bu mücadelede yakın iş birliğimizin devamı dileğiyle içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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