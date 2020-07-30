Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Trabzonspor'u tebrik etti.
30.07.2020 00:02 | Son Güncelleme: 30.07.2020 07:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Trabzonspor'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA