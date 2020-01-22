Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Toprak Dede" için taziye telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.
22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA